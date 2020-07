Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 10 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 10 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, arriva qualche complicazione di cuore, almeno per chi ha già una relazione ben avviata, accusate molto nervosismo, quindi occhio a quello che dite e come lo dite. Anche nel campo professionale dovete mantenere la calma, arrabbiarsi non è la soluzione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, quella di domani secondo il guru delle stelle sarà una giornata positiva, l’amore vi sorride, grazie anche all’ottimo influsso della Luna, potrebbe arrivare una buona notizia, di quelle che aspettavate da tempo. Mercurio vi aiuta nel campo professionale.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, resta ancora qualche problema in amore da risolvere, non c’è molta chiarezza e i dubbi stanno prendendo il sopravvento, soprattutto se di mezzo c’è un presunto tradimento. Basta tergiversare, meglio tagliare la questione alla radice. Nel lavoro avete bisogno di maggiore razionalità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox l’amore è favorito dal flusso transitorio della Luna che potrebbe causare qualche ritorno di fiamma, ma siete pronti? Evitate di discutere su qualsiasi cosa, soprattutto in campo professionale.

ACQUARIO

Cari Acquario, quella di domani sarà una giornata un po’ mogia per voi secondo il guru delle stelle, soprattutto per chi sta vivendo un periodo di crisi sentimentale, non potete risolvere tutto scappando, la miglior cosa da fare è parlarne faccia a faccia.

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox quella di domani è una giornata positiva e interessante soprattutto se siete a caccia di nuove emozioni, favoriti i nuovi incontri, per quanto riguarda invece il lavoro da domani potrete portare avanti serenamente un progetto che era partito con il piede sbagliato.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: se state cercando l’amore, da domani lo troverete più facilmente.

