Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 9 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 9 luglio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 9 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle chi ha da chiarire qualcosa parli ora o taccia per sempre, non rimandate più le discussioni con il partner, meglio affrontare da subito i malintesi così potete lasciarveli alle spalle il prima possibile. Non rinvangate troppo il passato, quello che è stato è stato, le stelle vi esortano ad andare avanti, cercando magari di concretizzare qualche obiettivo anche in campo professionale.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox quella di domani sarà una giornata che vedrà tornare la passione nella vostra vita, negli ultimi tempi si era spenta, complice anche l’impegno costante del lavoro. Nelle coppie di lunga durata si parla ancora di problemi, forse relativi alla casa, nel lavoro invece è probabile che dobbiate fare una scelta importante entro fine anno.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete tanta voglia di amare, soprattutto in questo periodo, a causa anche dell’influsso positivo di Venere che vi spinge tra le braccia dell’amore. Chi ha la possibilità di vivere nuove emozioni colga la palla al balzo. Nel campo professionale invece c’è bisogno di sperare in qualcosa di nuovo e soprattutto positivo.

CANCRO

Cari Cancro, quella di domani per voi sarà ancora una volta una giornata positiva, grazie all’influsso piacevole del Sole, della Luna e di Mercurio, siete pieni d’energia che quasi non sapete che farvene, questo vi permetterà di affrontare un discorso importante senza avere troppa paura.

LEONE

Cari Leone, secondo il guru delle stelle avvertite ancora un po’ d’incertezza a livello sentimentale, ma il quadro inizia a farsi sempre più chiaro, potreste vivere una forte passione con un Cancro o uno Scorpione, la storia potrebbe diventare importante se non lo è già. Opportunità sul fronte lavorativo da cogliere al volo.

VERGINE

Cari Vergine, a partire da domani sarete un po’ agitati e nervosi, uno stato d’animo confuso che vi porterete dietro per tutto il weekend, evitate le discussioni di coppia, potreste essere troppo duri con il partner e creare ulteriore attriti. Meglio aspettare ancora qualche giorno.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Cancro: ancora una volta siete il segno preferito del guru delle stelle, complice l’influsso di Sole, Luna e Mercurio che vi rende pieni di energia.

