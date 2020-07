Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 9 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 9 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, evitate discussioni nella giornata di domani, questo è il consiglio di Paolo Fox, le polemiche non vi fanno bene, soprattutto in amore e in famiglia. Serve agire con cautela in questo periodo complicato, almeno sul fronte professionale.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’amore procede a gonfie vele anche nella giornata di domani, se vi piace qualcuno, fateglielo sapere. Attenzione però se avete a che fare con l’Acquario. Per quanto riguarda invece il fronte professionale, accusate un po’ di preoccupazione, capite se i vostri dubbi sono fondati o se esistono soltanto nella vostra testa.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nella giornata di domani secondo il guru delle stelle la Luna non sarà più dalla vostra parte e questo vi renderà indecisi in amore, provare a ragionare con più calma, prendetevi del tempo per stare per conto vostro senza pressioni. Nel campo professionale avete tanti progetti in ballo, ma date priorità a quello più rilevante.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete lasciato qualcosa in sospeso in quest’ultimo periodo, una porticina aperta sul fronte sentimentale, ma i problemi sono troppi, avete lasciato che si accumulassero nell’arco del tempo senza mai affrontarli, e adesso è arrivato il momento di lavare i panni sporchi con vigore.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’amore procede bene secondo Paolo Fox, dalla vostra avete l’influenza di Venere e Marte che vi aiutano ad affrontare al meglio la giornata di domani. Nel campo professionale sono favorite le scelte importanti, approfittate dell’influenza benevola delle stelle per prendere la decisione giusta.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, in questi giorni potreste riavvicinarvi a una persona che un tempo vi è stata cara, chi è single potrebbe puntare invece a nuove conquiste. Il lavoro è il campo dove avete maggiore difficoltà, siete alla ricerca di un nuovo impiego, rimboccatevi le maniche e vedrete che le buone opportunità arriveranno.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quell’Acquario: l’amore torna nella vostra vita, come una persona che avevate allontanato in passato e che adesso vuole dimostrarvi di essere cambiata.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 9 luglio 2020 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 8 luglio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 8 luglio 2020