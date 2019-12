Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 4 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 4 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, vivrete finalmente una giornata di recupero dopo un periodo di grande stress. Non solo, potreste migliorare ulteriormente le cose ricevendo una bella notizia da tempo gradita, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e la vostra situazione finanziaria ed economica. In amore le cose finalmente migliorano, anche se Venere è ancora contraria.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, domani si prevede una giornata davvero positiva per il vostro segno. Vivrete momenti piacevoli e importanti, per cui datevi da fare e siate più ottimisti. Sul lavoro potreste ottenere nuovi contatti e collaborazioni da sfruttare al massimo. Anche l’amore finalmente migliora e vi regala grandi soddisfazioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede per il vostro segno una giornata sottotono, con tanti pensieri che vi ronzano per la testa. Le complicazioni, infatti, non mancano, per cui cercate di mantenere la calma e rimandare ad un secondo momento le decisioni importanti. In amore evitate discussioni, per cui a volte è meglio non dire ciò che pensate realmente per mantenere il quieto vivere.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata davvero positiva per il vostro segno. Prosegue per voi un periodo d’oro, grazie ad un quadro astrale invidiabile. D’altronde Giove è entrato da voi, per cui osate di più. Se ci saranno degli imprevisti, saranno solo positivi. Questo vale sia per le vostre finanze che per quanto riguarda l’amore: i single potrebbero fare interessanti incontri. Le coppie stabili ritrovano serenità.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede una giornata davvero positiva per quanto riguarda l’amore. Avete in fatti dalla vostra parte la protezione di Venere. Chi è single potrebbe fare nuovi e prolifici incontri, attenzione però alle finanze: alcune spese impreviste potrebbero mandarvi al verde.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox prevede per il vostro segno una giornata piuttosto positiva, con tante belle novità in arrivo. Siete infatti finalmente più sereni e avete ritrovato il sorriso dopo un periodo complesso. Recuperate così la voglia di stare in compagnia degli altri. In amore le cose migliorano dopo un periodo di crisi, ritrovate la passione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: giornata molto positiva per quanto riguarda la passione. Sfruttate la protezione di Venere.

