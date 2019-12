Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 4 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, mercoledì 4 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 4 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, una giornata davvero pesante quella di domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Non sapete più a chi dare i resti, visto che sia sul lavoro che in casa si sono accumulate una serie di cose da fare e non riuscite a vederne la fine. La fatica, però, si tramuterà in soddisfazione quando tornerà un po’ di pace: resistete!

TORO

Cari amici del Toro, questo mercoledì 4 dicembre è una buona giornata per voi, che siete riusciti a buttar via un po’ di negatività per abbracciare nuovamente ottimismo e buoni propositi. L’amore, nelle ultime settimane decisamente disturbato, è tornato splendido: vivrete momenti indimenticabili con il partner.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, sono giornate un po’ pesanti per voi, visto che avete più di qualche pensiero a livello economico. Non potete spendere oltre una certa soglia, eppure avete una serie di rate e pagamenti da onorare. Attendete venerdì, quando le cose andranno certamente meglio.

CANCRO

Cari amici del Cancro, il nervosismo dei giorni scorsi è passato e vi sentite decisamente meglio a livello di umore. Tanto da riuscire a riparlare di sentimenti, i quali erano rimasti fuori dalle vostre priorità. Dovete fare una scelta adesso tra chiudere definitivamente un rapporto o riaprirlo (ma con ben altri presupposti per farlo funzionare).

LEONE

Cari Leone, secondo Paolo Fox la tempesta è passata e potrete utilizzare questa giornata per recuperare un po’ di positività. Non avete ancora smaltito tutto il nervosismo accumulato, ma di certo siete a buon punto. Organizzate una bella cena tra amici.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox vi invita a pesare bene le parole domani. Potrebbe nascere qualche tensione con il partner e voi, stanchi e nervosi come siete, potreste non riuscire a tenere a freno la lingua. Uomo (o donna) avvisato mezzo salvato.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del Leone: dopo qualche giornata negativa è il momento di recuperare positività e buonumore!

