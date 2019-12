Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 18 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 17 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 18 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, la giornata è positiva soprattutto in amore e vede un netto miglioramento del vostro umore rispetto ai giorni scorsi. Siete molto più entusiasti, avete deciso di lasciare i brutti pensieri fuori dalla mente per almeno 24 ore. Finanze in crescita verso la fine del mese, ma ciò che è più importante è che cambiate atteggiamento sul lavoro.

TORO

Cari amici del Toro, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox vi vede in grande recupero per quanto riguarda l’aspetto economico. Il lavoro va bene e vi dà soddisfazioni, non solo per le maggiori entrate, ma anche perché avete ingranato una marcia più alta che vi fa viaggiare più spediti. Per l’amore dovete attendere il 2020 ricco di novità e felicità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, una giornata in cui si farà sicuramente sentire un po’ di stanchezza. Siete particolarmente stressati, ma d’altronde è la fine dell’anno e sul lavoro avete a che fare con una serie di scadenze che non vi fanno dormire la notte. Ancora qualche sforzo e sarete liberi di concedervi lunghi e rigeneranti giorni di ferie.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox prevede che domani continuerete a essere agitati come oggi e come ieri, ma anche che questo stato vi abbandonerà presto. Verso la fine di questa settimana, magari in un colpo solo, riuscirete a risolvere una serie di situazioni in cui siete invischiati. L’amore ritorna forte, come la voglia di trovare una persona per i single.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, siete particolarmente impegnati e non mancherà qualche nervosismo nella giornata di domani, sia a lavoro che a casa. Vi è stato chiesto di compiere una scelta a cui non eravate ancora pronti e adesso avete troppo poco tempo per decidere su qualcosa che riguarda il vostro futuro. Questa condizione ruberà tempo ed energie al rapporto di coppia, ma ci sarà tempo per un recupero.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 18 dicembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 18 dicembre 2019 Oroscopo di oggi mercoledì 18 dicembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno

VERGINE

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi suggerisce di dedicarvi soprattutto all’amore. Sono stati mesi duri, questi ultimi del 2019, in cui avete spinto tantissimo sul pedale “professionale”, per cercare di affermarvi all’interno del posto di lavoro. Ora che avete i vostri risultati in mano, però, dovete risintonizzarvi sulle “frequenze” affettive.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello del Toro: il lavoro va bene e vi dà soddisfazioni, non solo per le maggiori entrate, ma anche perché avete ingranato una marcia più alta che vi fa viaggiare più spediti.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI