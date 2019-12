Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 18 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 18 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, giornata positiva sotto molti aspetti per il vostro segno. Stelle positive soprattutto per quanto riguarda i sentimenti: se siete in coppia potreste decidere di fare un viaggio insieme, per ravvivare la passione. Le relazioni di lunga data potrebbero prendere una svolta decisiva, come avere un figlio o sposarsi. Possibili cambi positivi sul lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo secondo Paolo Fox prevede ottime novità per quanto riguarda il lavoro. Se avete problemi importanti, finalmente riuscirete a risolverli. Avete ritrovato fiducia e maggiore consapevolezza delle vostre capacità. In amore potreste trovare la forza di essere maggiormente sinceri, confessando quelli che possono essere i vostri sentimenti a una persona che vi piace.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di domani prevede una giornata piuttosto sottotono per il vostro segno. La stanchezza infatti si fa sentire, anche se siamo ancora a inizio settimana. Il lavoro vi impegna molto, anzi vi sentite quasi oppressi. Cercate di non farvi prendere dall’ansia, anche perché la strada che avete intrapreso è positiva. Se siete stressati, non riversate le vostre tensioni sul partner.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede una giornata davvero positiva per il vostro segno. Ottime prospettive soprattutto a livello professionale, con la Luna in posizione favorevole. Periodo positivo anche in amore. Riuscirete a recuperare dopo una crisi, ma dovete credere di più nelle vostre capacità.

ACQUARIO

Cari Acquario, un mercoledì piuttosto sottotono, resistete perché il weekend è ancora lontano. I problemi che vi attanagliano sono sempre gli stessi, per cui abbiate cautela soprattutto a livello finanziario. Non spendete oltre le vostre possibilità. In amore possibili tensioni con il partner, chi è single invece potrebbe iniziare a guardarsi intorno.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede una giornata piuttosto nervosa a causa della Luna in opposizione. Contate fino a dieci e fate molta attenzione a ciò che dite, per non creare ulteriori danni. In amore cercate di evitare discussioni e rimandate i chiarimenti al fine settimana.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno. Giornata ricca di opportunità soprattutto a livello professionale. Avete la Luna dalla vostra parte, approfittatene.

