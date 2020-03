Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 11 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 11 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox vede la Luna dalla vostra parte, disposta a darvi come sempre ottimi consigli. Tanta fiducia e speranza in amore e coraggio a mettervi in gioco, soprattutto nelle sfide più difficili per il vostro futuro. Non fatevi prendere dall’agitazione ed evitate discussioni sul lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, vi invita a capire se c’è qualcosa che non va nella vostra relazione, ed eventualmente porvi rimedio finché siete ancora in tempo. Cercate quindi di parlarvi e chiarire. Per fortuna le cose miglioreranno dal prossimo weekend. Possibili nuove proposte o nuovi ruoli in campo lavorativo: valutatele bene prima di accettare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede grandi novità in arrivo per il vostro segno a livello sentimentale: se siete single, potreste fare nuovi positivi incontri che vi faranno battere nuovamente il cuore. A livello lavorativo possibili invece contrasti a causa del transito di Mercurio: occhio a spese impreviste.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’oroscopo di domani di Paolo Fox porta con sé tensioni e discussioni in amore. Cercate di mantenere la calma se non volete litigare inutilmente con il vostro partner. Questo vale però in particolare per le coppie nate da poco, che ancora devono consolidarsi. Sul lavoro abbiate pazienza: se dovete prendere una decisione importante, attendete tempi migliori.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di domani prevede tensioni e discussioni in amore: mantenete la calma per non complicare le cose. Lo stress non manca, per cui dovreste pensare e dedicarvi un po’ più a voi stessi. Recuperate energie e ricaricate le pile, ma al tempo stesso non perdete tempo sul lavoro.

PESCI

Cari Pesci, la giornata di domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox è molto fortunata per il vostro segno perché finalmente riuscirete a recuperare dal punto di vista dei sentimenti. In amore, per chi è in coppia, potranno infatti registrarsi grandi emozioni e tanto entusiasmo. Avete ottime intuizioni anche dal punto di vista lavorativo. Recuperate dopo qualche acciacco fisico.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: finalmente ricaricate le pile e ripartite dopo un periodo difficile specie in amore. Bene anche il lavoro.

