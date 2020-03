Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 11 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, mercoledì 11 marzo 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 11 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox dovrete fare grande attenzione in amore se non volete ricevere brutte sorprese. D’altronde avete la Luna in opposizione, per cui serve massima prudenza. Un certo nervosismo, inoltre, potrebbe riversarsi sul posto di lavoro, mantenete la calma e prendete in considerazione l’idea di cambiare aria.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi invita a fare di più per voi stessi e il vostro bene, solo così potrete dirvi felici e soddisfatti della vostra vita. Se avete qualcosa da chiarire, fatelo entro stasera. Sul lavoro potrebbe esserci qualche ritardo, cercate di non perdere la pazienza e portare avanti progetti a lunga scadenza.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani sarà una giornata molto positiva in amore, soprattutto per chi è single. Favoriti infatti nuovi incontri e tanta passione. Cercate finalmente di capire chi è dalla vostra pare e chi invece vi rema contro. Sul lavoro ci sono problemi e sfide importanti da affrontare, potreste trovare un aiuto sincero in una persona della Bilancia o dei Gemelli.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi invita ad avere grande cautela soprattutto in amore, se non volete litigare e rovinare inutilmente una storia o un rapporto importante. Attenzione in particolare se avete a che fare con persone del Capricorno e della Vergine. Giornata difficile anche a livello professionale: potreste dover valutare qualche nuova proposta o affrontare un cambiamento.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox potrebbe esserci un po’ di agitazione in amore da saper affrontare e superare. Non arrabbiatevi inutilmente e cercate di mantenere la calma. Questo vale in particolare per le coppie nate di recente. Sul lavoro datevi da fare: momento propizio per portare avanti ambiziosi progetti.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di domani prevede un periodo molto positivo in amore per il vostro segno. Portate avanti con entusiasmo progetti importanti per il vostro futuro e prendete decisioni che avete rimandato per troppo tempo. In campo professionale le sfide a cui lavorerete saranno destinate ad avere successo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello della Vergine: ottimo periodo sia in amore sia in campo professionale.

