Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 11 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 11 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, non sarà una giornata promettente per le emozioni. Secondo Paolo Fox, ci sarà tuttavia modo di ritrovare il sentimento perduto in passato, ma dovete darvi tempo e rimandare a un’altra volta. Piuttosto focalizzatevi sul lavoro, dovrete evitare qualche fastidio di troppo. Non prestate attenzione alle lingue biforcute dei colleghi.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, secondo Fox il prossimo sarà l’anno delle opportunità. Chi ha intenzione di fare sul serio in amore non può tirarsi indietro proprio adesso. Il guru delle stelle suggerisce di non legarsi a una persona già impegnata sentimentalmente, potrebbe essere un errore già in partenza, scegliete chi è libero di potervi amare senza dover condividere lo spazio con altri.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di domani bacchetta la vostra impulsività. Talvolta vi lasciate prendere dall’entusiasmo senza badare all’ambiente circostante. Anche in passato avete commesso dei passi falsi, senza badare alle conseguenze delle vostre azioni. Queste saranno giornate difficili, non riuscirete a tacere su faccende che vi stanno a cuore, ma qui dovreste sfoggiare il vostro lato diplomatico.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani vi spingerà a prendere coraggio. Chi ha avviato una propria attività potrebbe ottenere finalmente i consensi di cui aveva bisogno. Chi avverte delle distanze in campo sentimentale dovrebbe approfittare della settimana per riavvicinarsi al proprio partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di domani di Paolo Fox evidenzia un recupero delle energie per il vostro segno. Avete accumulato molto stress di recente e non potete continuare a complicarvi la vita, neanche per amore. Siate prudenti e gestite tutto con calma, altrimenti rischiate di esplodere con il primo che capita. Evitate polemiche inutili.

PESCI

Cari Pesci, si conclude con il vostro segno l’oroscopo di Paolo Fox. Si prevedono grandi speranze per il vostro anno nuovo, evitate contrasti con l’ambiente. Una delicata situazione personale vi ha stufato e potreste arrivare a dire cose che non pensate realmente, incrinando il rapporto. Dovete trovare una soluzione ai vostri problemi, sia nel privato che nel lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: finalmente il nuovo anno porterà con sé importanti novità dal punto di vista sentimentale, occhio soltanto a legarvi a persone che possono darvi il loro massimo e mai di meno.

