Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 11 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, mercoledì 11 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre tanti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 11 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede un cielo efficace, siete finalmente pronti per l’amore. Non importano le delusioni passate, state cambiando libro e siete voi ad avere in mano la penna: iniziate a scrivere una nuova storia, possibilmente puntando al lieto fine. Chi invece ha trascurato il partner di recente dovrà trovare il modo di farsi perdonare, questi sono tempi duri ma al tempo stesso importanti perché daranno forma all’amore che verrà.

TORO

Cari amici del Toro, occhio alle spese. La giornata di domani potrebbe essere pericolosa per le vostre finanze, la casa comporta dei costi ma non dovete esagerare: limitatevi allo stretto necessario. Volete costruire un futuro stabile e sereno, a fronte di ciò evitate passi falsi. Anche in amore si respira aria di crisi, le coppie più longeve dovranno mettere nero su bianco quello che non funziona e capire se è il caso di procedere. Questo è un periodo di transizione che potreste superare senza difficoltà, basta un pizzico di buona volontà.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, potreste avere tra le mani diverse opportunità interessanti: imparate a giocare al meglio la vostra carta. Quello che state attraversando è un periodo neutro per i sentimenti, ma ricco di sorprese in campo professionale. Giove ha smesso di remarvi contro.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di domani di Fox mette in evidenza una settimana all’insegna del riscatto, avvertite questo desiderio da tempo, non è facile lottare quando si ha contro Giove e Saturno, ma voi ce la farete. Non importa quanti ostacoli dovrete superare per realizzare il vostro sogno, siete pronti a tutto. I cuori single potrebbero riscoprire un’emozione in più.

LEONE

Cari Leone, l’oroscopo di domani secondo il guru delle stelle sarà d’ispirazione un po’ in tutti i campi. Preparatevi ad incontri piacevoli nel weekend, ma è importante ricordare che le stelle saranno dalla vostra parte a partire dalla seconda metà di Dicembre. Portate pazienza e vedrete che anche l’amore tornerà a bussare alla vostra porta. Potreste essere tristi in questo periodo, forse perché qualcosa non è andato per il verso giusto malgrado le aspettative.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox la stanchezza inizia a farsi sentire e siamo soltanto a metà settimana. Avvertite una strana agitazione, forse perché quello che avete non è quello che volete. Siate prudenti e fate mente locale, è importante avere le idee chiare sul da farsi. Risolvete le questioni famigliari, anche nella vita di coppia si registra un po’ di nervosismo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello del Cancro. Avete voglia di riscatto, andate incontro alla vostra ambizione a testa alta. Giove e Saturno hanno smesso di essere opposti al vostro segno, questo significa che potrete guadagnare terreno e tornare in campo per una nuova partita.

