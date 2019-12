Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 3 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 3 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Amici della Bilancia, dovreste essere più positivi e ottimisti, anche se chi vi circonda potrebbe fare di tutto pur di farvi demoralizzare. Dimostrate tutte le vostre capacità e competenze, stando attenti a chi proverà in tutti i modi a mettervi il bastone fra le ruote. Le cose miglioreranno dal fine settimana, anche in amore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, giornata all’insegna del nervosismo per il vostro segno, per cui possono esserci varie tensioni e malumori difficili da sopportare e affrontare. Per questo vivete una giornata all’insegna dello stress e dell’ansia. Se dovete prendere delle decisioni importanti, forse è il caso di aspettare momenti migliori. In amore lasciatevi andare di più, senza freni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo martedì sarà piuttosto sottotono per il vostro segno. Avrete un umore ballerino ed altalenante, per cui se avete degli impegni precisi da portare avanti, fatevi forza e datevi da fare, anche se vi pesa parecchio. Rilassatevi stando in compagnia del partner o dei vostri amici, organizzando magari una piacevole cenetta.

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani è una giornata molto positiva per il vostro segno. Bene in particolare l’influenza di alcuni segni come Marte e Saturno, che vi aiuteranno nel prendere scelte e decisioni importanti. Se alcune relazioni non vi soddisfano più, allontanate qualcuno o qualcosa dalla vostra vita. Bene anche l’amore, ma siate meno puntigliosi.

ACQUARIO

Amici dell’Acquario, giornata molto positiva per il vostro segno. In amore possono esserci alcuni risvolti molto positivi, in cui potreste avere belle opportunità davvero inaspettate. Al top in particolare l’amore, per cui se avete un partner fatelo sentire importante e dedicategli un po’ più del vostro affetto, organizzando una sorpresa romantica. Ultimamente infatti l’avete trascurato. Bene anche il lavoro e le finanze.

PESCI

Giornata all’insegna della fortuna quella di domani per i nati sotto il segno dei Pesci secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Dopo un periodo buio, recuperate sia dal punto di vista lavorativo che economico. Anche nei rapporti interpersonali, avete superato le tensioni dei giorni scorsi e avete ritrovato serenità. Attenti a qualche possibile polemica in amore: siate meno puntigliosi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno. Avete un quadro astrale davvero al top, che vi protegge sia in amore che a livello lavorativo.

