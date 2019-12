Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 3 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 3 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 3 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Amici dell’Ariete, giornata piuttosto positiva per il vostro segno, anche se la nuova quadratura di Giove potrebbe causarvi qualche fastidio a livello lavorativo. Date sempre il massimo in ogni aspetto della vostra vita, soprattutto quello lavorativo, però adesso siete un po’ scarichi e avete bisogno di recuperare il fiato. Certi ritmi sono infatti divenuti insostenibili. Non abbattetevi, tutto presto si sistemerà.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani per voi sarà una giornata piuttosto sottotono, con tanto nervosismo e qualche gatta da pelare. Per fortuna le cose migliorano presto, perché avrete la Luna dalla vostra parte e tutto si aggiusterà. Cercate allora nelle prossime ore di evitare conflitti e discussioni con le persone che vi circondano. In amore potrebbe esserci un calo, meglio ritagliarsi un po’ di spazio per sé stessi.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, giornata piuttosto favorevole per il vostro segno, per cui se avete dei progetti da portare a termine o delle iniziative interessanti, portateli avanti con entusiasmo. Cercate di non rimandare appuntamenti importanti, perché come si suol dire certi treni passano una volta sola. Bene l’amore, dimostratevi più aperti e disponibili con il partner.

CANCRO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani vivrete una sensazione diffusa di pessimismo e malessere, che vi accompagnerà nel corso dell’intera giornata. Questo inoltre vi condiziona in tutto ciò che fate, dal lavoro alla famiglia. Se vi sentite insoddisfatti della vostra vita, forse è arrivato il momento di cambiare qualcosa.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di domani (martedì 3 dicembre 2019) è una giornata all’insegna dello stress e del nervosismo, perché avrete la Luna contraria. Le cose per fortuna miglioreranno già dalla seconda parte di questa settimana. Se dovete prendere delle decisioni importanti, non fatevi prendere dall’impulso ma rifletteteci bene. Qualche problema a livello sentimentale.

VERGINE

Cari Vergine, una giornata davvero positiva per il vostro segno: approfittatene per portare avanti i vostri progetti e ottenere maggiori guadagni. Se vi si presentano davanti delle occasioni propizie, sfruttatele a pieno, senza rimandare. Dal fine settimana le cose migliorano anche sotto l’aspetto sentimentale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello della Vergine: avete un quadro astrale molto positivo, per cui approfittatene per portare avanti i vostri progetti, che vi permetteranno di ottenere maggiori guadagni.

