Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 17 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 17 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 17 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, giornata piuttosto nervosa per il vostro segno, per cui cercate di mantenere la calma ed evitare inutili litigi con chi vi circonda. Questo vale in particolare per l’ambito professionale: se avete preso degli impegni, ora dovete fare in modo di portarli a termine. Cautela in amore, cerate di ravvivare un po’ la coppia.

TORO

Cari amici del Toro, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox prevede una giornata positiva per il vostro segno. Le stelle vi permettono di risolvere qualche questione in sospeso, per cui se avete avuto dei litigi con le persone che vi circondano, approfittatene per parlarvi e chiarire. In amore se c’è qualcuno che vi piace, non temete di dichiararvi. Dicembre è un mese difficile, ma il 2020 porterà grandi novità.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata positiva per i nati sotto questo segno. Anche se siamo a inizio settimana, però, cercate di non strafare, per evitare di stancarvi subito. Datevi dunque delle priorità e non innervositevi inutilmente. Le cose migliorano nel corso del 2020, per cui abbiate pazienza. I brutti momenti legati all’opposizione di Giove sono un cattivo ricordo.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox si apre una fase positiva per il vostro segno. Siete usciti infatti da quella fase difficile che vi ha segnato per tanto tempo. Ora la Luna ha un ottimo aspetto e vi influenza soprattutto in amore. I suoi effetti benefici si faranno sentire soprattutto a fine anno. Date più spazio all’amore e ai sentimenti.

LEONE

Cari Leone, giornata ottima per gli affari per il vostro segno, ma in generale per tutto ciò che riguarda il lavoro e i soldi. Portate avanti con entusiasmo nuovi progetti e collaborazioni, soprattutto se volete cambiare la vostra vita. Meno bene invece l’amore. Siete troppo presi dal vostro lavoro e state trascurando i sentimenti.

VERGINE

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede una giornata molto bella, come in generale tutta questa settimana. Avete infatti un’ottima Luna nel segno che vi protegge. Favoriti i cambiamenti e in generale riuscirete a trovare soluzioni ai problemi che vi affliggono. Ritroverete così serenità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello del Leone. Al top in particolare la vostra vita professionale e gli affari.

