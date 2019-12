Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 17 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 17 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, giornata all’insegna del nervosismo per il vostro segno, siete infatti particolarmente spazientiti e perdete la pazienza con facilità con chi vi circonda. Rispetto al passato, siete molto più selettivi, per cui preferite chiudere storie o rapporti che non vi soddisfano più. Questo vale sia nelle amicizie che in amore. Cercate di aprirvi di più.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo secondo Paolo Fox prevede una giornata positiva, grazie all’influsso della Luna che vi protegge. Cercate comunque di essere cauti, specie nel weekend. A livello professionale, invece, potrebbero esserci ottime opportunità in arrivo, specie nel weekend. Buone opportunità per i single fare incontri positivi.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di domani prevede una giornata all’insegna del nervosismo, con tanta rabbia e tensione che vi caratterizzerà. Non siate negativi ed evitate le discussioni, perché altrimenti potrebbero trasformarsi in qualcosa di più grave. Prima di affrontare discorsi importanti, dunque, aspettate giovedì.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede una giornata positiva, durante la quale potreste ricevere importanti comunicazioni soprattutto a livello professionale. Favorito anche l’amore, specie nel weekend. Nel frattempo cercate di prendere tempo, evitando di prendere prese una posizione netta.

ACQUARIO

Cari Acquario, giornata molto positiva specie in amore. Venere infatti arriva nel segno e la differenza rispetto al recente passato sarà evidente. Favoriti i sentimenti sia per chi è già in coppia sia per i single che vogliono trovare nuove storie e amori. Attenti invece alle spese: ultimamente avete speso più del possibile. Questo potrebbe crearvi qualche problema a casa, compresi i rapporti con i familiari.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede una giornata piuttosto faticosa, a causa della Luna in opposizione. Difficili in particolare i rapporti interpersonali, per cui potreste dover affrontare delle tensioni. Molto meglio il lavoro: grandi soddisfazioni entro fine mese. Se volete cambiare vita, questo è il momento migliore per farlo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario. Periodo molto positivo in amore, grazie all’ingresso di Venere nel segno. Novità importanti sia per chi è single che può fare nuovi incontri sia per chi è in coppia.

