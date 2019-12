Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 9 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 9 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata agitata. Il lavoro vi regala qualche noia di inizio settimana, non avvertite grandi stimoli, forse perché vi sentite poco apprezzati e questo vi rende nervosi. Portate pazienza, siamo nel periodo di Natale e l’amore potrebbe riservare grandi sorprese al vostro cuore da grinch.

SCORPIONE

Cari Scorpione, qualche contrattempo di troppo potrebbe allarmarvi, ma non dovete preoccuparvi perché tutto si risolverà per il meglio. Non siate sempre così pessimisti, le cose non vanno male di questi tempi. Provate a cambiare il vostro punto di vista, non è tutto oro quel che luccica ma non è neanche tutto nero attorno a voi. Nei prossimi giorni avrete un forte recupero nel lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani promette scintille. Per voi sarà una giornata importante, avrete tantissime responsabilità sulle vostre spalle e la voglia di scappare si farà sentire più forte che mai, ma dovete resistere perché le soddisfazioni sono proprio dietro l’angolo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox quella di domani sarà una giornata positiva. Avrete molta voglia di fare, la vostra creatività arriverà alle stelle e sarete anche in grado (e in vena) di risolvere qualche problema lungo la strada. Chi ha avuto qualche disagio in amore troverà il modo di rimediare tra domani e dopodomani.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, quella di domani secondo Paolo Fox sarà una giornata d’agitazioni. Il nervosismo sarà la vostra ombra, ma non vi preoccupate perché quella che state attraversando è una fase transitoria. Da domani inizierete un percorso di recupero, le stelle vi hanno scelto come segno prediletto, il podio della classifica è vostro.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox si conclude con il vostro segno sottolineando una giornata di recupero. Avrete molto entusiasmo, a tratti contagioso, e niente fermerà la vostra voglia di fare. Il vostro atteggiamento positivo sarà premiato da una novità interessante. Vivrete un bel periodo anche in amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: quella di domani sarà una giornata importante, potrete raggiungere gli obiettivi che avevate prefissato già da tempo.

