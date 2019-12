Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 9 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 9 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre tanti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 9 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo di domani di Paolo Fox denota un inizio settimana all’insegna della felicità, soprattutto per le questioni di cuore. La passione si è ridestata dal sonno profondo, ma fate attenzione a come ponete la questione, è importante calibrare il peso delle parole in questo frangente altrimenti rischiate di mandare tutto all’aria. Anche chi da poco si è lasciato una tormentata storia d’amore alle spalle troverà il coraggio d’intraprendere nuovi sentieri.

TORO

Cari Toro, avete dalla vostra parte la Luna, Venere, Giove e Saturno, che vi accompagneranno nei successi professionali. Secondo Paolo Fox questo è un periodo interessante per il lavoro, avete molti progetti in ballo e questo significherà più fatica ma certamente più gratifica. È normale avvertire una leggera stanchezza, tenete duro.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, l’oroscopo di domani di Paolo Fox evidenzia qualche scossone sia nel lavoro che in amore. Portate pazienza, non esistono grandi ostacoli sul vostro percorso se non quelli che vi create da soli. Il peggio ormai appartiene al passato, rimboccatevi le maniche e mettetevi a lavoro, in modo da ottenere maggiori risultati già da gennaio.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox vi vedrà in fase di recupero. Il lunedì parte a rilento, avete tante cose da recuperare e poca voglia di mettervi all’opera, ma siete giustificati, avete incassato tanti brutti colpi e dovete viaggiare leggero. Evitate gli scontri diretti e focalizzatevi su quello che vi rende felici.

LEONE

Cari Leone, secondo Paolo Fox la giornata di domani sarà importante per l’amore, tante belle emozioni riempiranno la vostra giornata e inizierete al meglio la nuova settimana. Non sottovalutate i nuovi incontri, soprattutto i cuori single potranno contare su nuove conoscenze. Anche le prospettive professionali aumentano con l’avvicinarsi del nuovo anno.

VERGINE

Cari amici della Vergine, approfittate del lunedì per avanzare richieste nel lavoro, siete nella posizione adatta per farlo. Secondo Paolo Fox, avete bisogno di fare chiarezza sia sui progetti in corso che sulle prospettive future. Da mercoledì le stelle torneranno a voltarvi le spalle, quindi conviene approfittare del momento positivo per parlare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello del Toro: sarà una giornata proficua, avvertirete un briciolo di stanchezza, dovuta alle tante attività che vi passano per mano in questo periodo, ma è in arrivo una grande gratifica che vi farà dimenticare tutto il resto.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI