Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 23 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 23 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 23 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox è positivo per quanto riguarda l’amore, ma ancora non splendente per quanto riguarda il lavoro. In quest’ultimo campo, infatti, state ancora cercando di rimettervi in carreggiata con degli obiettivi dopo aver vissuto una forte crisi in cui avete dovuto mettere molto in discussione il vostro modo di comportarvi con gli altri. Se avrete imparato la “lezione” si aprirà un 2020 ricco di soddisfazioni.

TORO

Cari amici del Toro, sta per arrivare un 2020 ricco di nuovi obiettivi e progetti e voi siete entusiasti, non riuscite a pensare quasi ad altro. Soprattutto sul lavoro avete bisogno di fare dei passi avanti per migliorare la considerazione e la stima di voi stessi, la quale sarà fondamentale anche in vista di un nuovo rapporto di coppia.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox non è particolarmente fortunato. E il motivo è relativo al vostro modo di comportarvi con gli altri, ultimamente un po’ aggressivo. Come mai tutto questo nervosismo? Non pensate di poter avanti a sfogare sugli altri le vostre frustrazioni. Dovete analizzarle.

CANCRO

Cari amici del Cancro, secondo Paolo Fox la giornata di domani sarà una delle classiche che precedono il Natale. Parenti e amici richiederanno la vostra presenza e la vostra attenzione, e questa volta non potrete sfuggire; si tratta di impegni che, anche se non vi piacciono, dovete onorare una volta l’anno, quindi cercate di fare uno sforzo e disegnarvi sul viso un bel sorriso.

LEONE

Cari amici del Leone, meno male che sta arrivando il Natale, perché avete proprio bisogno di rigenerarvi un po’ stando in famiglia e tra i vostri affetti più cari. Avete passato un periodo impegnato e qualche cambiamento importante è ancora all’orizzonte.

VERGINE

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di domani secondo Fox vi vede un po’ nervosi e, per questo, vi invita alla pazienza. Anche se siete delle persone molto razionali non potrete frenare determinate emozioni e pulsioni, ma cercate di non compiere azzardi: terminate questo 2019 senza dare forti scossoni alla vostra vita.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello del Toro: sta per arrivare un 2020 ricco di nuovi obiettivi e progetti e voi siete entusiasti, non riuscite a pensare quasi ad altro!

