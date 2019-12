Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 23 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 23 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di domani vi vede in grande forma, e anche nei prossimi giorni di festa sarete luminosi e sorridenti. Pronti, quindi, ad affrontare pranzi e cene casalinghe e sfoggiare tutte le vostre migliori arti diplomatiche al fine di rendere piacevoli anche quei contatti con persone che, generalmente, non digerite più di tanto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, non è un periodo proprio disteso. In effetti, una serie di pensieri affollano la vostra testa e non sapete più se e come controllarvi. Avete paura di non riuscire a fermare una macchina in folle corsa e di finire schiantati contro un muro. Cercate di riprendere il volante in mano prima che sia troppo tardi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox quella di domani sarà una giornata all’insegna delle emozioni. Fino a giovedì, almeno, non potrete dire di annoiarvi, con la Luna che arriva nel vostro segno proprio il giorno di Natale. Cercate di dare più libertà ai vostri pensieri e alle vostre azioni.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di domani vi vede un po’ confusi. È l’amore a darvi questa confusione, con un rapporto appena nato che vorreste vedere già più solido, mentre avete l’impressione che l’altra persona non faccia che sfuggirvi. Pensate a quello che le state dando e parlatele sinceramente dei vostri sentimenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di domani secondo Fox è assolutamente positivo per quanto riguarda l’amore. Siete felici, vi sentite il cuore pieno come non lo era da tempo. Siete quasi in difficoltà con un partner che vi riempie di attenzioni e voi non ci siete abituati.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, lunedì 23 dicembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi lunedì 23 dicembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 23 dicembre 2019

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di domani prevede una giornata abbastanza malinconica. Vi sentite così, un po’ riflessivi, ma di fatto vi succede spesso in questo periodo dell’anno e non è un difetto. La testa, come anche il cuore, vogliono i loro bilanci. E anche cullarsi un po’ nei ricordi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: respirate un po’ d’aria tranquilla, sarà la magia del Natale, approfittate della vicinanza di amici e parenti per rimettervi in sesto.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE