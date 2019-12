Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 16 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 16 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, quella di domani sarà una giornata davvero positiva per il vostro segno. Riuscite finalmente a vedere chiaro dove volete andare e cosa volete fare, per cui la settimana si apre sotto i migliori auspici. Allontanerete le persone che non hanno più nulla a che fare con la vostra vita, facendo finalmente un po’ di pulizia. Bene l’amore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo secondo Paolo Fox prevede una giornata all’insegna del nervosismo e della tensione. Cercate di non prendervela, perché già da domani recupererete alla grande. Venere dissonante dal 20 dicembre vi creerà più di qualche problema in amore. Rispetto al passato riuscite a chiarirvi e a risolvere questioni di lunga data.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di domani prevede una giornata molto positiva per il vostro segno, in cui riuscirete a portare avanti i vostri progetti e avere successo nelle iniziative a cui tenete di più. Dedicatevi di più all’amore, periodo ottimo per portare avanti relazioni di successo. Se invece la storia che state vivendo non vi entusiasma più, interrompetela.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di domani di Paolo Fox sottolinea come si sta per aprire un periodo davvero bello e positivo per il vostro segno, con grandi novità in arrivo. Dopo un novembre sottotono, adesso finalmente vi rimettete in carreggiata. Attenzione in amore, se ci sono conflitti in atto con il partner cercate di parlarvi e chiarirvi.

ACQUARIO

Cari Acquario, giornata davvero stressante e sottotono per il vostro segno. La stanchezza si farà sentire, nonostante sia appena finito il weekend. Cercate allora di non stancarvi ulteriormente, ma fate solo il minimo necessario. Anche in amore, evitate discussioni, che potrebbero rovinare rapporti importanti.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede un periodo molto fortunato e positivo per il vostro segno. Non potete però fare affidamento solo su voi stessi, per cui fatevi aiutare dalle persone giuste. La situazione migliora in amore: approfittatene per stare di più con il partner.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: si apre una fase molto interessante, in cui riuscirete a realizzare molti dei vostri progetti.

