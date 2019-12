Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 16 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 16 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre tanti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 16 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, la nuova settimana si apre sotto i migliori auspici per il vostro segno. Avete infatti un ottimo quadro astrale che vi protegge: sarete infatti molto motivati e vogliosi di fare bene in ogni settore della vostra vita, grazie a un’energia invidiabile. Buone notizie potrebbero riguardare i progetti che avete in ballo. Bene l’amore e la passione.

TORO

Cari amici del Toro, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox prevede una giornata davvero faticosa e sottotono per il vostro segno. Cercate di non prendervela, d’altronde sarà solo un momento di transizione che supererete facilmente. Il quadro astrale cambierà presto e sarà meraviglioso nel 2020. In questa fase state cercando la vostra strada, soprattutto in ambito lavorativo.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata davvero positiva per il vostro segno soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Favorite nuove collaborazioni, soldi, e gli affari. Se avete dei crediti in giro, è il momento giusto per recuperarli. Bene in particolare l’amore, giornate all’insegna della passione e dell’eros.

CANCRO

Cari Cancro, in amore secondo l’oroscopo di Paolo Fox si prevede un periodo di forte stasi. Vorreste ottenere di più, ma purtroppo non è facile. Litigi e discussioni sono all’ordine del giorno, ma presto le cose miglioreranno. Sbocchi positivi per il vostro segno, ma preparatevi a rivedere alcuni aspetti della vostra vita.

LEONE

Cari Leone, l’influsso della Luna ha effetti positivi sul vostro umore e vi dà energia e voglia di fare. Migliorano le cose soprattutto a livello professionale, per cui se avete importanti progetti in ballo, portateli avanti con entusiasmo. Tensione in amore, mantenete la calma nei rapporti con il partner.

VERGINE

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi invita a cambiare un po’ i vostri piani. Soprattutto a livello sentimentale potrebbero esserci grosse novità. Chi è single potrebbe trovare l’amore, o ritrovare la passione con una vecchia fiamma. Chi ha avuto crisi all’interno della coppia, riuscirà finalmente a superarle.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello dei Gemelli. Giornata molto positiva soprattutto a livello lavorativo. Favoriti nuovi accordi e affari.

