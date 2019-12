Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 5 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 5 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 5 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Amici dell’Ariete, questo giovedì si prevede piuttosto complicato per il vostro segno. Per fortuna però le cose si sistemano nel corso del fine settimana. Il weekend infatti sarà propizio per iniziare finalmente a raccogliere i frutti di quanto seminato finora, soprattutto in campo lavorativo. Cercate di rilassarvi, trascorrendo un po’ di tempo in compagnia del partner.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani inizieranno finalmente a realizzarsi alcuni progetti a cui avete lavorato per tanto tempo e su cui contate molto. Arrivano quindi buone notizie che vi faranno ben sperare. In amore invece possibili discussioni, ma facilmente risolvibili. L’importante è che non vi impuntiate.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, cercate di ritagliarvi un po’ di tempo per voi stessi. Avete infatti bisogno di riposare e rilassarvi, dopo un periodo davvero stressante. Anche quella di domani, d’altronde, sarà una giornata piuttosto stressante. Se dovete prendere decisioni importanti, meglio rimandarle ai prossimi giorni, quando le stelle saranno più propizie.

CANCRO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarà una giornata davvero propizia per il vostro segno. Approfittatene, perché i prossimi giorni saranno ancor più complicati. In questo 5 dicembre, invece, le stelle sono dalla vostra parte, per cui portate avanti i vostri progetti più ambiziosi. In amore cercate di capire se la storia che state vivendo vi soddisfa oppure no.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di domani (giovedì 5 dicembre 2019) è una giornata sottotono, ma voi cercate di non scoraggiarvi, perché la fase di recupero inizia presto. Già dalla serata inizierà la fase di recupero e il resto della settimana sarà grandioso, specie il weekend, con tanti pianeti dalla vostra parte. I single potranno fare nuovi incontri.

VERGINE

Cari Vergine, giornata sottotono e all’insegna del nervosismo per il vostro segno. Avete infatti la Luna in opposizione che vi crea più di qualche grattacapo. Non è da escludere qualche malessere fisico, per cui abbiate pazienza e tanta calma. In amore siate maggiormente prudenti ed evitate scontri e polemiche.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello del Cancro: giornata davvero radiosa per il vostro segno, in cui riuscirete a risolvere gran parte dei problemi che vi affliggono. Bene anche il lavoro.

