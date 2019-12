Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 5 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 3 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Amici della Bilancia, spesso si arriva a discutere in modo molto animato per delle piccole cose e voi lo sapete bene. Questa settimana sembra essere un susseguirsi di tensioni con il partner, il quale non ne vuole sapere di farvela passare liscia su niente e vi riempie di rimproveri. Cercate di trovare il modo di uscire da questa situazione, magari prendendo la prossima discussione in modo diverso e facendo capire all’altro che siete pronti a mettervi in discussione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la giornata di domani sarà particolarmente positiva per l’amore. È un periodo in cui il cuore batte decisamente forte, in cui siete più propensi a emozionarvi e aprirvi con il partner o, per i single, a fare nuove conoscenze. Anche sul lavoro avete inserito la quinta marcia e proseguite spediti: nessuno può fermare voi e il vostro buonumore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata potrebbe vedere qualche momento di tensione a causa della Luna in quadratura. Siete un po’ negativi e pessimisti, ma è un umore “di passaggio”, pronto ad andarsene velocemente così come è arrivato. Cercate di evitare i contrasti con chi volete bene.

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata è positiva, con le stelle che illuminano il vostro cammino. Se siete impegnati in qualche nuovo progetto otterrete il successo che desiderate e a cui, con grande sforzo, state puntando da settimane. Qualcuno vi darà una grossa mano, inaspettatamente.

ACQUARIO

Amici dell’Acquario, belle emozioni stanno per arrivare a scaldare il vostro cuore e rallegrare la vostra mente. La vostra situazione finanziaria, che ha visto giorni un po’ difficili, si è ora normalizzata e questo darà il via allo sblocco di una serie di situazioni rimaste in stallo e all’arrivo di belle notizie.

PESCI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di domani sarà positiva per quanto riguarda gli affari e il vostro lavoro, a cui siete particolarmente legati e dal quale spesso dipende il vostro umore. In amore le cose sono tornate a posto dopo qualche tensione di troppo, ma dovete cercare di farvi vedere più sicuri dal partner: come mai tutti questi dubbi?

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: belle emozioni stanno per arrivare a scaldare il vostro cuore e rallegrare la vostra mente

