Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 12 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 12 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, venite da un periodo difficile, qualcuno ha tradito la vostra fiducia e per voi non è stato facile digerire i rospi della vita sentimentale. Il weekend si avvicina, ma non sarete dell’umore adatto per festeggiare qualche ricorrenza, lasciatevi travolgere dagli amici in progetti nuovi, interessanti, dovete cambiare aria. Premeditate un viaggio.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi vede impegnati in un bagno di cattiverie. Siete avvelenati con il mondo intero, ma prima di aprir bocca dovreste riflettere accuratamente sulle parole da dire e a chi dirle. Le stelle sono dalla vostra parte, quindi approfittate del vantaggio e siate furbi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, i risultati non mancano secondo Paolo Fox. Anche voi, come il Leone, siete il segno fortunato della giornata di domani. La vostra mente creativa vorrebbe approfittare del favore delle stelle per organizzare un altro progetto, siete a caccia di gratifiche professionali. L’amore invece entra in fase di recupero.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox quella di domani sarà una giornata utile per sistemare tutte le vostre questioni in sospeso, sia professionali che private. Il weekend sarà invaso da nuovi impegni del quotidiano, quindi basta rimandare. Non lasciatevi intaccare dalle malelingue, siete più forti di quel che credete, quindi non badate a loro.

ACQUARIO

Cari Acquario, le migliori novità arrivano dal lavoro. Finalmente una nuova fonte di guadagno vi metterà di buonumore, qualcosa è ancora da riscuotere, ma avete scelto la strada giusta. In amore il cielo è un po’ nuvoloso, avvertite un calo del desiderio, non perché il vostro partner non vi attiri più ma forse perché avete la mente occupata altrove.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox per domani termina con il vostro segno e vi mette in allerta: tenete d’occhio il nervosismo! Nel weekend potrebbe aprirsi una parentesi lavorativa interessante, non fatevi cogliere impreparati. Non disturbate il cane che dorme, evitate le polemiche inutili e soprattutto lo scontro tra amici.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: siete uno dei segni fortunati della giornata, potrete raggiungere un importante obiettivo professionale, del resto avete lavorato sodo e meritate una ricompensa.

