Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 12 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 12 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre tanti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 12 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox siete entrati in una fase in cui dovreste capire il da farsi in amore. Chi deve prendere una decisione importante dovrà riflettere accuratamente sulle parole da usare in un futuro scontro verbale. Un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più, dicembre è a favore dell’amore. Il lavoro invece prevede molta fatica, non avete raccolto ancora i frutti sperati e la vostra pazienza sta arrivando al limite.

TORO

Cari Toro, questo mese sta scivolando via e non in modo pacifico. Il 2020 per fortuna promette grandi novità secondo Paolo Fox, soprattutto in amore. Chi ha una relazione da tempo potrebbe puntare al prossimo passo – matrimonio, convivenza – tutto ciò che avevate lasciato nel limbo dovrà trovare il suo posto. Evitate le polemiche.

GEMELLI

Cari Gemelli, è importante capire cosa volete dalla vita. Questi giorni saranno importanti per definire una strategia futura, sollecitata più volte dal vostro partner che non ne può più dei continui indugi. Secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, dovrete avvicinarvi a chi vi potrà dare una mano in quest’impresa. Siete persone creative, sfruttate il cervello per realizzare un piccolo sogno.

CANCRO

Cari amici del Cancro, l’amore non vuole proprio saperne di regalarvi gioie in questo periodo. Avete troppi dubbi per la testa e il vostro partner non è disposto ad aiutarvi. Evitate di piangervi addosso, piuttosto agite. Chi chiude una porta potrebbe aprire un portone in questo periodo di cambiamenti.

LEONE

Cari Leone, l’oroscopo di domani vi indica come segno del giorno. Finalmente potete respirare aria pulita, il lavoro non vi sta addosso e il Natale vi mette di buonumore. Complice anche il meteo che sembra aver trovato un momentaneo equilibrio, vorrete superare un problema che vi portate dietro da tempo. Il coraggio dimostrato verrà ripagato.

VERGINE

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di domani di Paolo Fox evidenzia una certa sofferenza. Avete accumulato una stanchezza fisica da giorni e non riuscite a lasciarvela alle spalle, perché non prenotare un soggiorno alla spa nel weekend? Avete bisogno di staccare da tutto e tutti, prendetevi qualche ora di riflessione, anche la distanza dal partner in certi casi fa bene.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello del Leone: raggianti e fieri, non avvertirete paura alcuna nel fronteggiare i vostri avversari. Siete sereni e in pace con voi stessi come non lo eravate da tempo.

