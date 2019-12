Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 22 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 22 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di domani vi vedrà leggermente in tensione. Ultimamente vi sentite trascurati, vorreste essere più coinvolti in quello che fanno amici, famigliari e colleghi. Anziché rimanere in un angolo ad aspettare l’invito, perché non farvi avanti di vostra spontanea volontà? Il lavoro, tutto sommato, procede normale.

SCORPIONE

Cari Scorpione, non dovreste correre troppo in questa fase della vostra vita. Secondo Paolo Fox è vero che volere è potere, ma il volere rende anche schiavi. Non potete andare avanti dando priorità soltanto alle vostre esigenze, se avete a chi dare conto dovreste anche tutelare le sue di necessità. Imparare ad essere più empatici.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete entrati in una tremenda fase: quella del dubbio! Secondo Paolo Fox, la vostra razionalità andrà a farsi benedire nella giornata di domani, troppo in balia delle emozioni ballerine. Non perdete il filo del discorso, siate dritti e concisi e spiegate cos’è che vi tormenta. Chi ha da poco iniziato una storia d’amore non dovrebbe tenersi niente dentro.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di domani vede le stelle dalla vostra parte, state andando incontro a un periodo di relax, non vi capitava da tempo, sarà la magia del Natale. Prendete la palla al balzo e cercate di risanare qualche vecchia ferita ancora aperta e sanguinante, vedrete che poi starete meglio.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di domani secondo Fox vi vede profondamente in crisi. Questo è un periodo delicatissimo per le vostre finanze e l’arrivo del Natale non aiuta certamente. Imparate ad essere parsimoniosi, ma con la giusta misura. Non dovete privarvi di un biscotto per non finire sul lastrico.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 22 dicembre 2019 Oroscopo Branko oggi, sabato 21 dicembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 21 dicembre 2019

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di domani vi spinge a provare qualcosa di nuovo. A detta di Paolo Fox, dovreste sperimentare nuove avventure, uscire con amici diversi, una gita fuori porta, magari persino cambiare lavoro, l’importante è variare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: respirate un po’ d’aria tranquilla, sarà la magia del Natale, approfittate della vicinanza di amici e parenti per rimettervi in sesto.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE