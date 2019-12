Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 22 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 22 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 22 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox vi metterà nella condizione di cambiare qualcosa che non vi piace della vostra vita. In vista della settimana di Natale, volete essere forse più buoni con i vostri cari e dimostrare maggiore affetto. Anche nel mondo del lavoro, se non siete soddisfatti del risultato, impegnatevi di più.

TORO

Cari amici del Toro, problemi in paradiso per le coppiette di nuova formazione. Chi da poco ha scovato l’amore avrà qualche difficoltà d’intesa, ma non abbiate paura di dire le cose come stanno, è importante essere chiari e soprattutto sinceri, altrimenti che tipo di relazione è? Anche Venere cambia e il suo influsso potrebbe iniziare a disturbarvi.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox vi vede un tantino pesanti. Dovete liberare la testa dai cattivi pensieri, il Natale è quasi arrivato e questo significa che potrete finalmente riposarvi un po’. Dimenticate i problemi di lavoro, piuttosto iniziate a pensare a come smaltirete tutte quelle calorie in eccesso per colpa di panettoni, noccioline e torroncini…

CANCRO

Cari amici del Cancro, secondo Paolo Fox quella di domani sarà una giornata piena d’interrogativi: dove sta andando la vostra vita e chi ha scelto questo percorso? Perché non riuscite ad accettare il partner per quello che è, tentando in tutti i modi di cambiare una persona nel suo profondo? Siete arrivati a un bivio e dovete capire se vale la pena continuare questa storia accettando la vostra dolce metà per quella che è oppure metterci un punto e cambiare pagina.

LEONE

Cari amici del Leone, arriva una nuova giornata e secondo Paolo Fox dovreste togliere i paraocchi e camminare con maggiore libertà. Forse avete impostato troppi filtri di bellezza negli ultimi tempi, alterando la vostra realtà dei fatti. Tornate con i piedi per terra e imparate ad apprezzare le cose per quelle che sono.

VERGINE

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di domani secondo Fox vi permetterà di fare un po’ di pulizia tra i vostri contatti. Non dovete mantenere necessariamente tutti i rapporti, potete anche fare buon viso a cattivo gioco ma questo meccanismo non vi porterà lontano.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello dei Gemelli: non fatevi troppe domande, agite e basta. Avete rimuginato a sufficienza nei giorni precedenti, approfittate della domenica per abbandonare le chiacchiere e passare all’azione.

