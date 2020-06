Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 9 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 9 giugno 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 9 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, in amore è arrivato il momento di parlare chiaro: se la situazione è irrecuperabile, potreste decidere di chiudere. Sfruttate i momenti negativi per capire come risolvere i problemi. Sul lavoro finalmente c’è una ripresa, potrebbero arrivare buone offerte nel prossimo futuro.

TORO

Cari Toro, lo stress che vi perseguita da un po’ di tempo e vi rende stanchi, domani – finalmente – andrà a rilento. Attenzione però al lato economico, alle spese. Moderazione…

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore se si parla con sincerità si possono risolvere molti problemi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani potrebbero esserci nuovi incontri importanti. Sul lavoro ci vuole cautela, la ripartenza è faticosa.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cancro, questa è una situazione migliore, le energie sono più del solito e la Luna non è più contraria. Se qualcosa ti provoca ansia o stress, troverai una soluzione. Lavoro? Serve massimo impegno.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, questa che arriva sarà una giornata complicata, ci sarà del nervosismo, dell’agitazione nell’aria. Domani potrebbe sorgere qualche dubbio. Se qualcuno vi stuzzica, cercate di non perdere la pazienza. Sul lavoro potrebbero esserci dei problemi. Giornata no.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, le cose in amore non vanno male, ma qualcosa vi rende distanti o nervosi. Non è il momento ideale per discussioni con partner e amici. Dopo un periodo complicato potreste essere alla ricerca di novità. Ricerca di serenità anche sul lavoro.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dell’Ariete: bene il lavoro. Sull’amore dipende, ma per la maggioranza di voi ci potrebbero essere belle novità in vista.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 9 giugno 2020 Oroscopo Branko oggi, lunedì 8 giugno 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 8 giugno 2020