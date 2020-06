Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 9 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 9 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore le cose migliorano: da domani Saturno sarà dalla vostra parte. Secondo Paolo Fox vi potete iniziare a liberare di alcuni pesi… o persone. Sul lavoro non tutto è andato come avreste voluto, ma non dovete lasciarvi abbattere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, queste sono giornate pesanti. Vi sentirete nervosi, stanchi. Fate attenzione a ciò che dite. La Luna dissonante vi impone di essere cauti e pacati. Le coppie in crisi potrebbero dover rivedere il loro rapporto.

SAGITTARIO

Sagittario, la Luna è favorevole, ma non tutti i problemi possono essere risolti in questo momento. Non vuoi problemi o scocciature, domani potresti prendertela con chiunque ma cerca di mantenere la calma. Sul lavoro dovresti rimandare alcune situazioni…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, domani per evitare un problema potreste decidere di non parlare con il partner, ma non è la scelta giusta. Nella coppia bisogna accorciare le distanze. Recupero sul lavoro, avanti così.

ACQUARIO

Acquario, buon periodo per le nuove relazioni, se siete single potreste fare incontri importanti. Domani – 9 giugno 2020 – sentirete un po’ di nervosismo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani cercate di non prendervela con gli altri, se fate una cosa è perché dovete volerla voi.

PESCI

Cari Pesci, i problemi in amore potranno presto essere superati con un po’ di impegno. E’ un periodo positivo in cui potrete ottenere qualcosa in più. Bene il lavoro, risposte positive in arrivo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: finalmente un periodo positivo per voi in cui ottenere qualcosa in più. Bene anche il lavoro.

