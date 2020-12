Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 4 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 4 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata di recupero, avete bisogno di mettere da parte i problemi e recuperare le energie, arrivano buone notizie e anche un riconoscimento per quello che avete fatto finora, anche sul fronte sentimentale potete tirare un sospiro di sollievo, il peggio è passato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, quella che arriva per voi sarà una giornata positiva, arrivano belle notizie dal mondo del lavoro, ma anche in amore le cose vanno finalmente bene dopo un periodo di montagne russe, avete ritrovato la voglia di lasciarvi andare e di vivere appieno le emozioni.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di domani per voi sarà una giornata un po’ sottotono, non avrete molta voglia di mettervi in gioco, perdete la calma facilmente, forse perché qualcuno ha toccato un nervo scoperto che non siete ancora pronti ad affrontare. Occhio anche in amore, meglio tacere per evitare ulteriori complicazioni.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox la giornata per voi inizierà al meglio, arrivano contatti utili da sfruttare per il vostro futuro professionale. Notizie interessanti anche per le coppie stabili, da domani sera la passione sarà regina nella vostra relazione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo il guru delle stelle per voi arrivano ottime notizie dal fronte sentimentale, i cuori solitari avranno una possibilità per fare incontri speciali, non sprecatela. Occhio anche alle finanze, non eccedete nelle spese soprattutto per i regali di Natale.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, quella di domani sarà una giornata positiva, avrete voglia di recuperare la voglia di stare insieme agli altri, interagire di più e sorprendere anche il partner. Siete più sereni e disponibili in questo periodo e arrivano buone notizie anche per l’amore.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: arrivano buone notizie, contatti utili anche per il futuro.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 4 dicembre 2020 Oroscopo Branko oggi, giovedì 3 dicembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 3 dicembre 2020