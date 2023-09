Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 29 settembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 29 settembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la luna vi sorride quindi belle notizie sul fronte sentimentale. Sul lavoro bei progetti da sviluppare insieme a qualcuno del leone o del sagittario.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 29 settembre 2023), Venere sarà presto vostra alleata quindi restate positivi nei confronti dell’amore. Sul lavoro bisognerà ripartire da zero ma, in un certo senso, è meglio così.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo settembre è iniziato con un po’ di crisi in amore ma inizia già ad andare meglio. Sul lavoro fate progetti per il futuro. Potete costruire qualcosa di speciale e importante. Vedrete che pian piano tutto si aggiusta. Sarete in grado di ottenere grandi cose.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore mantenete la massima calma anche perché questo è ancora un momento di grande confusione. Anche sul lavoro c’è caos, dovete scegliere da che parte stare. Non potete fare gli ignavi e non schierarvi. Cercate di capire dove volete stare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 29 settembre 2023), vari pianeti sono dalla vostra parte quindi nessuna paura, l’amore vi sorriderà. Sul lavoro non siate avventati nelle risposte ai colleghi, siate più diplomatici.

PESCI

Cari Pesci, con Venere che non è più opposta torna la serenità nella coppia. Sul lavoro c’è Marte contrario che crea un po’ di nervosismo ma con il giusto impegno si risolverà tutto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: le stelle vi sorridono e sono dalla vostra parte, per cui non avete nulla da temere.