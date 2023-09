Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 29 settembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 29 settembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore sarebbe meglio non farsi prendere dall’ansia e fare le cose con il massimo della calma e della razionalità. Sul fronte lavorativo ci sono Giove e Marte alleati quindi niente paura.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 29 settembre 2023), in amore attenzione a queste due giornate perché non mancheranno le polemiche. Sul lavoro arrivano cambiamenti ma saranno in positivo.

GEMELLI

Cari Gemelli, la luna è opposta e crea qualche disagio nel rapporto di coppia. Sul lavoro dal circa metà mese arriveranno interessanti novità. Potrebbe essere il momento di guardarsi intorno e cercare nuove opportunità di carriera.

CANCRO

Cari Cancro, in amore è un momento di verifica dei sentimenti e della tenuta del rapporto. Sul lavoro c’è un po’ di fatica da fare ma riuscirete a concludere tutto. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 29 settembre 2023), in amore tutto sta andando a gonfie vele e sul lavoro il vostro riscatto è dietro l’angolo. Tra pochissimo avrete tutte le soddisfazioni che meritate.

VERGINE

Cari Vergine, in amore il cielo è dalla vostra parte quindi se siete single avrete modo di incontrare qualcuno di speciale. Sul lavoro bisogna fare delle scelte. Non potete continuare così, senza una meta e senza un obiettivo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: se siete soli da tempo è il momento di trovare l’anima gemella come non vi capitava da tempo. Rimboccatevi le maniche. Saprete ottenere grandi cose.

