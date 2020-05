Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 29 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 29 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi in arrivo un ottimo momento per fare progetti con il partner. Sul lavoro si può riprendere un discorso interrotto. Pronti a ripartire.

SCORPIONE

Scorpione, mattina di fine maggio sottotono a causa della Luna contraria, meglio nel pomeriggio. Potrebbero esserci notizie importanti. Domani, 29 maggio, cercate di mantenere la calma, c’è molto nervosismo nell’aria.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani prederete facilmente la pazienza. In questo momento non cercate storie complicate o impegnative, meglio le avventure. Sul lavoro potrebbero esserci problemi o cambiamenti indesiderati.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, alcune scelte fatte potrebbero avere degli effetti di lunga durata… Siete alla ricerca di stabilità. Momento interessante per le nuove idee.

ACQUARIO

Cari Acquario, per voi mattinata sottotono, meglio il pomeriggio. Le storie sentimentali ora possono recuperare. Non pensate al passato, per il lavoro adesso bisogna concentrarsi su presente e sul futuro.

PESCI

Pesci, ancora problemi nella vita sentimentale. Le cose da fare e da risolvere sono tante. Sul lavoro ci vuole attenzione, non fate scelte impulsive.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: ottimo momento per l’amore e le relazioni. Lavoro, si riparte.

