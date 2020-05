Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 29 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 29 maggio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 29 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata di fine maggio va sfruttata per chiarire. Se in coppia ci sono problemi, bisogna cercare di risolverli il prima possibile. Buone opportunità in vista per i progetti di coppia. A lavoro qualcosa però non va.

TORO

Cari Toro, per voi si preannuncia una giornata di recupero: la mattinata sarà un po’ fiacca, ma la giornata andrà a migliorare. Potreste dover fare delle scelte importanti per il futuro, per il lavoro. Gli incontri che si faranno da ora potrebbero essere importanti…

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (29 maggio 2020), i sentimenti sono al centro dell’attenzione, ma potrebbero esserci dei problemi. Meglio non fare polemiche inutili fino alla fine della settimana. Lavoro? Qualche difficoltà in vista.

CANCRO

Cari Cancro, durante la giornata di domani (29 maggio) sul piano sentimentale potrebbero esserci novità o ritorni di fiamma. Le relazioni in crisi continuano a dare problemi, potreste decidere di chiudere. Sul lavoro concentratevi su ciò che è importante.

LEONE

Cari Leone, per voi si preannuncia una giornata adatta a risolvere i problemi di cuore o in famiglia. Sul lavoro avrete tanta voglia di novità e cambiamento.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna è interessante e presto sarà nel vostro segno. Negli ultimi mesi avete affrontato molti cambiamenti, vi siete liberati di situazioni inutili. Sul lavoro bisogna ricominciare, potreste dover fare una scelta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Leone. Non sarà una giornata fantastica ma riuscirete a risolvere diversi problemi d’amore o in famiglia. Lavoro? Tanta voglia di cambiamento.

