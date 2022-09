Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 23 settembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 23 settembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il Sole è dalla vostra parte in amore: cercate di liberare il vostro cuore, le conquiste speciali sono dietro l’angolo. Provateci! Per quanto riguarda il lavoro, avete tante cose da fare, ma le stelle vi aiuteranno: date il meglio di voi stessi!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 23 settembre 2022), sabato e domenica avrete una bella energia in amore, forza. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione alle relazioni: sono importanti, in questo periodo ancora di più!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, cercate di mantenere la calma e di pensarci bene prima di dire basta a una storia d’amore. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non vi mancano di certo: Giove è dalla vostra parte e potrete iniziare a guardare al futuro con occhi diversi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la domenica sarà interessante per i sentimenti, soprattutto dopo un periodo difficile. Tenete duro ancora per qualche ora. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è stimolante e riuscirete a risolvere un problema che vi portate dietro da tempo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 23 settembre 2022), se vi piace qualcuno, cercate di stargli vicino, le occasioni non mancheranno. Per quanto riguarda il lavoro, non fate troppe cose: dovete concentrarvi sugli obiettivi!

PESCI

Cari Pesci, il weekend sarà un po’ sottotono per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ stanchi e avete voglia di chiudere con tutti: mantenete la calma!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: il Sole è dalla vostra parte in amore: cercate di liberare il vostro cuore.