Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 23 settembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 23 settembre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore avete bisogno di ritrovare un po’ di calma e tranquillità. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono stati dei piccoli rallentamenti, ma presto tutto si risolverà. State tranquilli!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 23 settembre 2022), Luna e Venere sono dalla vostra parte e il fine settimana che orami è alle porte sarà interessante dal punto di vista sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di farvi coraggio: presto tutto si risolverà e le tensioni si allenteranno per un bel po’.

GEMELLI

Cari Gemelli, c’è un po’ di incertezza in amore: Venere dal 29 settembre sarà dalla vostra parte, forza: tenete duro. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di mantenere la calma perché perdere le staffe è possibile, facile: meglio essere prudenti e pazienti nelle prossime ore…

CANCRO

Cari Cancro, nel fine settimana dovrete chiarire qualche questione sentimentale, soprattutto se avete avuto problemi con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di risolvere i problemi economici: il mese di settembre è stato un po’ costoso… Forse un po’ troppo…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 23 settembre 2022), periodo interessante se siete single e alla ricerca di avventure. Dal 29 del mese di settembre Venere sarà dalla vostra parte e vi darà una mano. Per quanto riguarda il lavoro, state per ritrovare la stabilità: il periodo promette bene!

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, la Luna sta per transitare nel vostro segno, Venere è dalla vostra parte e le stelle vi aiuteranno in amore. Per quanto riguarda il lavoro, chi vi sta attorno si fida di voi e del vostro lavoro: fate vedere agli altri quanto valete!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: periodo interessante se siete single e alla ricerca di avventure.