Oroscopo Paolo Fox della settimana 19-25 settembre 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 19 al 25 settembre 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 19 al 25 settembre 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi si prospetta una settimana da quattro stelle su cinque. Giove è dalla vostra parte in amore, ma attenzione agli intralci e ai piccoli problemi in famiglia. Siete un po’ preoccupati: meglio evitare le discussioni. Per quanto riguarda il lavoro, novità in arrivo: siete concreti e sapete dimostrare quanto valete.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Le stelle sono dalla vostra parte: lasciatevi andare in amore, cercate di vivere una bella storia con Venere positiva. Non cercate relazioni difficili: le storie che nascono ora possono diventare davvero importanti. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è ottimo: finalmente state rivedendo la luce in fondo al tunnel.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. In amore cercate di chiudere un brutto capitolo e di vivere un nuovo rapporto. Forse chi è single non ha accettato un rifiuto e ha paura di iniziare un nuovo rapporto. Ma le risposte stanno per arrivate e le giornate ideali saranno quelle intorno al 21. Per quanto riguarda il lavoro, tempo di scelte: evitate però di fare spese folli.

CANCRO

Cari Cancro, cinque stelle.I sentimenti sono la vostra ancora di salvezza: lasciatevi andare e fidatevi di chi vi sta vicino. I nuovi progetti di vita sono emozionanti e anche le storie part-time possono essere utili. Per quanto riguarda il lavoro, non avete tante certezze e avete bisogno di fare più conoscenze.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (19-25 settembre 2022), cinque stelle. Giove è dalla vostra parte, siete passionali e i regali stanno per arrivare. Dal 29 i sentimenti torneranno ad essere protagonisti: lasciatevi andare. Per quanto riguarda il lavoro, Giove è con voi e le vittorie stanno per arrivare. I sacrifici verranno ripagati!

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. In amore le nuove conoscenze sono importanti, soprattutto ora che Venere è dalla vostra parte: se siete single lasciatevi andare, avete bisogno di incontrare una persona importante. Giove presto sarà favorevole e le storie che nasceranno promettono bene. Per quanto riguarda il lavoro, Marte sta terminando il suo transito ostile: ma sei un po’ agitato, i rapporti con i soci non funzionano. C’è del disagio, ma presto tutto si risolverà!

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. Venere presto sarà dalla vostra parte e l’amore busserà alla vostra parte. Un’amicizia può diventare qualcosa di importante: lasciatevi andare, ascoltate il vostro cuore. Per quanto riguarda il lavoro, i progetti non mancano, ma dovete cercare di superare un po’ le difficoltà.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. In amore cercate di mettervi in gioco, di lasciarvi andare ai sentimenti che sono coinvolgenti. Favoriti i nuovi incontri, ma cercate di non avere dubbi e di essere prudenti, soprattutto se vi dovete confidare con qualcuno. Per quanto riguarda il lavoro, riuscirete finalmente a liberarvi dalle ansie.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Venere è contraria in amore, ma ancora per poco. E dopo la tempesta uscirà di nuovo il sole. Bene il rapporto con una persona nata sotto il segno del Leone. Per quanto riguarda il lavoro, Giove è dalla vostra parte, ma Marte no e questo potrebbe creare delle tensioni. Venerdì 23 cercate di tenere lontano da voi tutti i problemi!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. Le stelle sono dalla vostra parte, dovete lasciarvi andare all’amore e incontrare nuove persone. Per quanto riguarda il lavoro, le idee sono chiare e molti le approvano. Siate coerenti, determinati.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. In amore lasciatevi andare, la passione si è riaccesa finalmente. Avete bisogno di una persona con la quale dialogare, sentirvi voi stessi, senza giudizi. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ stanchi: a volte pensate di non farcela, ma devi mantenere la calma. Tutto si risolverà con tranquillità.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Buone notizie in arrivo perché questa è l’ultima settimana di Venere è in opposizione, mentre Marte continuerà un transito agitato. I nuovi incontri in amore non vi soddisfano molto, occhio a un ex e al ritorno di fiamma. Capitolo lavoro: non siete riusciti a raggiungere la vostra stabilità: cercate di ragionare.

