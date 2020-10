Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 23 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 23 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, entro poche settimane potreste vivere grandi emozioni in amore. Per quanto riguarda il lavoro, la mattinata di domani non sarà fantastica, ma nel pomeriggio le stelle saranno migliori e ne godrete. Fate attenzione agli invidiosi!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 23 ottobre 2020 -, previsto qualche dubbio in amore nel pomeriggio con la Luna dissonante. Sul fronte del lavoro, prendetevi tempo e riflettete su quello che dovete fare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, domani avrete tanta voglia di amare e nel pomeriggio potreste avere un bel colloquio. Per quanto riguarda il lavoro, fate il punto della situazione economica: ci sono state troppe spese di recente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, domani prendetevi una piccola pausa in amore. Le coppie che vorranno parlare potranno farlo questo fine settimana. Sul fronte del lavoro, cercate di gestire tutto con più attenzione. Un nuovo contatto potrà diventare fondamentale.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 23 ottobre 2020 -, sarete un po’ agitati in amore. Sul fronte del lavoro, non amate molto l’ambiente in cui vi trovate: fate buon viso a cattivo gioco!

PESCI

Cari Pesci, cercate di essere più prudenti e cauti in amore. Venere non sarà più contraria dal 28 ottobre. Sul fronte del lavoro, in fase di miglioramento la situazione economica.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: grandi emozioni in arrivo per quanto riguarda l’amore. Sul lavoro partenza lenta, ma poi grande recupero.

