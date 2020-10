Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 23 ottobre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 23 ottobre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 23 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, domani – 23 ottobre – la mattinata partirà un po’ sottotono, ma nel pomeriggio si recupererà il terreno perso. Sul fronte del lavoro, avrete voglia di cambiare, sarete stanchi di fare sempre le stesse cose. Ma attenzione: dovete prima risolvere alcuni contenziosi.

TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (23 ottobre 2020), si preannuncia una giornata positiva per parlare d’amore. Ma fate attenzione se siete indecisi tra due proposte. Per quanto riguarda il lavoro, se siete insoddisfatti, è arrivato il momento di dare un taglio e di progettare il futuro.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete avuto poche soddisfazioni in amore nell’ultimo periodo, ma il weekend sarà più fortunato. Sul fronte del lavoro, da dicembre Saturno inizierà un transito importantissimo. Cercate di avere una visione globale dei progetti.

CANCRO

Cari Cancro, quella di lunedì sarà una giornata interessate. Per quanto riguarda la giornata di domani, cercate di discutere di questioni d’amore importanti. Sul fronte del lavoro, dalla fine dell’anno Saturno non sarà più opposto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, durante il pomeriggio la Luna inizierà un transito di opposizione: tenderete ad incupirvi. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un ruolo di responsabilità potreste discutere con un amministratore.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo è sereno per quanto riguarda l’amore, approfittane. Sul fronte del lavoro, chi di recente ha trovato un accordo di base, domani potrà firmarlo e portarlo a casa definitivamente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI 22 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello della Vergine: buone notizie sia per l’amore sia per il lavoro. Giornata da godersi a pieno.

