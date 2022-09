Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 2 settembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 2 settembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, per chi è single ci sono novità in arrivo. I mesi scorsi sono stati difficili e siete un po’ sconfortati, ma ora tutto sembra procedere per il verso giusto. Insomma, iniziate a vedere uno spiraglio di luce. Anche sul lavoro, il peggio sembra essere passato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 2 settembre 2022), fine settimana positivo per il vostro segno, potete costruire qualcosa di speciale con il partner. Ci sono questioni legali spinose ancora da risolvere, affidati ai consigli di un esperto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se c’è una persona che vi piace, non perdete tempo e non siate timidi, fatevi avanti e dichiaratevi. Dovete seguire maggiormente il vostro istinto, d’altronde che avete da perdere? Sul lavoro potrebbero arrivare nuovi incarichi entusiasmanti, un riconoscimento al percorso fatto finora.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo di grande confusione per il vostro segno, forse le cose non stanno andando secondo i piani e siete giù di morale. Serve dunque estrema cautela, specie in amore. Nel lavoro non fate passi azzardati. Limitatevi all’ordinario.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 2 settembre 2022), venite da giornate agitate, per cui cercate ora di non esagerare e mantenere la calma. Siate prudenti, specie in amore. Sul lavoro una situazione spinosa va finalmente risolvendosi.

PESCI

Cari Pesci, periodo complicato per le relazioni di lungo corso. Forse non siete più innamorati? La passione è venuta meno? Nel lavoro portate pazienza, un progetto che sembrava pronto va rimandato perché qualcosa è andato storto, ma presto si aggiusterà.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: seguite il vostro istinto e andrete lontano.