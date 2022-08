Oroscopo Paolo Fox della settimana 29 agosto – 4 settembre 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 29 agosto al 4 settembre 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 29 agosto al 4 settembre 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi si prevede una settimana da cinque stelle su cinque. Inutile stare ancorati al passato, guardate al futuro con ottimismo e nuova fiducia. Venere finalmente è dalla vostra parte e potete togliervi belle soddisfazioni in amore. Sul lavoro non sarà facile rimettersi in carreggiata dopo un periodo difficile, ma la vostra determinazione può tutto. Preparatevi a nuove sfide.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Venere è ancora dissonante e in amore forse ci sono un po’ di dubbi e incertezze da risolvere. Da giovedì l’influenza positiva di Giove potrebbe portare grandi novità sul piano lavorativo, è il momento di ripartire e riprendere in mano i vostri progetti.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Siete dei gran chiacchieroni. Questo può mettere di buon umore chi vi circonda, ma occhio a non esagerare. In amore siete troppo attaccati a chi vi circonda. Avete voglia di ridere e confrontarvi con chi vi circonda. Non tutto sta andando per il verso giusto.

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. Non potete stare sempre da soli, anzi. Cercate l’amore e le conferme ora che la Luna è con voi e vi aiuta, soprattutto nella giornata di martedì. Per quanto riguarda il lavoro, attorno a voi tutto è cambiato, dall’ambiente al lavoro. Vi mancano quei punti di riferimento che avevate un tempo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (29 agosto – 4 settembre 2022), cinque stelle.Venere positiva vi rende sicuramente più affascinanti. Voi sapete bene come colpire qualcuno, fare breccia nel cuore di una persona e ora avete voglia di lasciarvi andare a belle emozioni. Se c’è dunque una persona che vi piace, dichiaratevi senza timore. Per quanto riguarda il lavoro, Urano è contrario, quindi attenzione alle uscite e alla sfera economica.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Venere presto sarà dalla vostra parte, quindi anche un’amicizia si potrà trasformare in qualcosa di bello e importante. Anche in maniera inaspettata. Tutto dipende da voi, ma non potete sempre avere paura di sbagliare: cercate di mettervi in gioco, soprattutto nel fine settimana. Per quanto riguarda il lavoro, c’è chi sta già pensando a un progetto in vista del 2023.

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. Dovete ritrovare la calma prima di legarvi a qualcuno in amore. Siete molto sensibili, quindi assicuratevi di conoscere la persona prima di coinvolgerla per evitare future delusioni. È uno scenario che si è già verificato in passato. Sul lavoro, dovete fare buon viso a cattivo gioco perché Giove è in opposizione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Anche se non riuscirete a relazionarvi con tutti, non isolatevi, non aspettatevi che tutti vi capiscano. Giovedì fate attenzione al lavoro, perché ci sono numerose opportunità e la vostra forza di volontà è forte. Nel prossimo futuro il vostro ruolo in azienda potrebbe essere modificato, forse addirittura cambiato!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. In amore attenzione alle discussioni, soprattutto se non vi sentite ricambiati. Basta polemiche, se avete a che fare con una persona ambivalente e misteriosa, dovreste chiudere ogni porta. I chiarimenti arriveranno a settembre. Sul lavoro, settembre è favorevole, ma dovrete verificare ogni rapporto. Avete bisogno di garanzie e conferme!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tre stelle.In amore la fase è di recupero, ma ora se dovete fare una scelta per voi sarà più facile dire come la pensate. A settembre arriverà qualcuno di speciale, ma ora non vi complicate troppo la vita. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non fermarvi, il 2023 sarà un anno positivo!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Venere è in opposizione, quindi non riuscirete a lasciarvi andare con serenità nelle relazioni. Le tensioni sono dietro l’angolo, ma a settembre tutto tornerà come prima. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non essere frettolosi, soprattutto a livello economico.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Cercate di ottenere l’amore e il rispetto di chi vi circonda, perché non si può ricevere troppo o dare troppo poco. Nel lavoro siate soddisfatti, ma non esagerate. Qualche conferma è già arrivata!

