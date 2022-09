Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 2 settembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 2 settembre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, giornata favorevole per fare nuovi incontri per chi è single da tempo o costruire qualcosa di speciale con l’anima gemella per chi è già accasato. Sul lavoro valutate con calma nuovi progetti, non è necessario seguirne di troppo dispendiosi o pretenziosi. In questa fase limitatevi a fare il vostro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 2 settembre 2022), in amore non è certo un periodo favorevole. Siete svogliati e insofferenti. Nel lavoro è una giornata favorevole, non fatevi prendere dall’ira o dalla tensione. Insomma, calibrate al meglio le vostre energie.

GEMELLI

Cari Gemelli, con la Luna presto in opposizione, sarà meglio agire subito, prima che sia troppo tardi. Specie in amore, se c’è una persona che vi piace o se dovete chiarire un malinteso, fatelo adesso. Sul lavoro siete presi da mille progetti, aspettate qualche giorno e arriveranno belle conferme.

CANCRO

Cari Cancro, in amore le stelle vi proteggono e vi favoriscono. Aspettate la fine del mese per chiarire quello che non va. Nel lavoro dovete essere chiari e sinceri, potreste avere tensioni con qualche collaboratore o superiore, che non gradirà il vostro doppio gioco.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 2 settembre 2022), è un buon momento per avviare una nuova storia d’amore, soprattutto se siete single da tempo e in cerca dell’anima gemella. Nel lavoro non prendete decisioni che scaturiscono dalla rabbia. Sempre meglio meditare bene prima di agire.

VERGINE

Cari Vergine, se c’è una persona che vi piace, potrebbe nascere presto qualcosa di speciale e bello. Dichiaratevi, non avete nulla da perdere. Un nuovo incarico e magari anche un nuovo ambiente di lavoro saranno stimolanti e vi ridaranno la voglia di fare bene.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: favoriti i nuovi incontri e incarichi di lavoro.