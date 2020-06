Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 19 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 19 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, potete pensare al futuro con rinnovata positività e ottimismo, anche se alcune incertezze lavorative vi rendono nervosi. Cercate di farvi valere e di fare tutte le richieste per ottenere ciò che vi spetta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox la giornata di domani sarà positiva, con sia l’amore che il lavoro che vedono un ampio recupero dopo un periodo difficile. Ottimi i rapporti con Cancro e Pesci.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, alcune nuove conoscenze potrebbero portarvi ad avere dei dubbi sulla vostra attuale relazione: siete davvero felici o vi state accontentando? Sul lavoro non siete affatto soddisfatti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Marte e Giove favoriscono le questioni pratiche e vi aiutano a risolvere qualche bega familiare e professionale. Sul lavoro, infatti, c’è qualcuno che continua a mettervi ostacoli.

ACQUARIO

Cari Acquario, domani Luna e Venere favorevoli vi aiuteranno a mettere un po’ di ordine nella vostra testa, piena di pensieri e dubbi. Avete delle emozioni forti da gestire, sia in amore che sul lavoro.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi invita a cercare di mantenere la calma, visto che una discussione con il partner è più che probabile. Siete molto stanchi e nervosi e farvi accendere la scintilla diventa davvero facile.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: potete pensare al futuro con rinnovata positività e ottimismo, anche se alcune incertezze lavorative vi rendono nervosi.

