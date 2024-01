Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 19 gennaio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 19 gennaio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, continua il transito di Venere favorevole. Eventuali situazioni critiche, polemiche andrebbero chiarite al più tardi entro gli inizi di febbraio. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo propone collaborazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 19 gennaio 2024), state cercando di ritrovare un punto di riferimento , qualche certezza in più. È possibile, quindi, immaginare amicizie che possono diventare qualcosa di importante e profondo se il cuore è solo da tempo. La situazione in casa migliora e le giornate più valide per tentare nuove strade d’amore sono quelle del fine settimana… Per quanto riguarda il lavoro, se state aspettando un miglioramento, lo riceverete entro fine febbraio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, state vivendo una settimana con Venere nel segno, un evento da sfruttare visto che porta passionalità! Una speciale menzione va fatta per la voglia di amare che è più forte in certe giornate della settimana. Per quanto riguarda il lavoro, le passate esperienze portano successo e il giusto background per i nuovi lavori.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, poche settimane ancora e Venere sarà nel segno, non bisogna tenere in disparte eventuali relazioni che nascono in questi giorni… Non sempre gli altri per quanto comprensivi capiscono fino in fondo quello che vi succede dentro. Per quanto riguarda il lavoro, entro fine gennaio sarà possibile ricevere un premio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 19 gennaio 2024), dopo le baruffe del mese scorso per molte coppie è l’ora dell’armistizio, una carica di fascino notevole aiuta anche i single. Per quanto riguarda il lavoro, questo è il periodo giusto per cercare di programmare gli eventi che porteranno a grandi azioni e la realizzazione di idee importanti entro fine maggio.

PESCI

Cari Pesci, state vivendo un periodo di certezze per i vostri sentimenti. I rapporti devono essere considerati con entusiasmo anche se partono solo da una promessa d’amore ancora non consolidata. Per quanto riguarda il lavoro, possono arrivare conferme, un piccolo premio entro la fine del mese massimo inizi di febbraio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: state vivendo una settimana con Venere nel segno, un evento da sfruttare visto che porta passionalità!