Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 19 gennaio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 19 gennaio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo una fase di incertezza, in questo periodo sarete più puntigliosi del solito. Non dovete temere grandi scossoni a meno che voi non vogliate procurarli volontariamente. Per quanto riguarda il lavoro, armatevi di pazienza di fronte all’impegno a volte pressante che vi sarà richiesto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 19 gennaio 2024), dopo un periodo di piccole o grandi rivoluzioni personali ora vi state “assestando”. Cercate di trovare qualche diversivo da dividere e vivere col vostro amore. Per quanto riguarda il lavoro, prestate attenzione al denaro. Potete andare avanti perché la determinazione che state ritrovando giorno dopo giorno vi protegge da decisioni e direttive.

GEMELLI

Cari Gemelli, quello che state vivendo è sicuramente un periodo migliore rispetto agli inizi del mese, le poche situazioni di contrasto sono vissute con maggiore consapevolezza. Venere tra qualche giorno non sarà più contraria.

CANCRO

Cari Cancro, l’emozione della trasgressione o della “complicazione” ad ogni costo finirà per prendervi la mano… Avete bisogno di capire quanto sia importante un amore. Per quanto riguarda il lavoro, aspettatevi qualche risposta. Le soluzioni migliori da metà febbraio, ma si potrà discutere sui cambiamenti fin da adesso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 19 gennaio 2024), segnali di possibile ripresa del dialogo ci sono e vanno rispettati, attenzione alle cotte lampo, ogni nuovo incontro andrà valutato con molta cura. Le giornate vincenti sono quelle di domani e sabato, non sottovalutare un incontro… Per quanto riguarda il lavoro, se cercate un nuovo progetto questa settimana può darvi la giusta intuizione.

VERGINE

Cari Vergine, entro la fine del mese può arrivare una conferma, un’amicizia diventa qualcosa di più! Non escludere la possibilità di un nuovo amore. Per quanto riguarda il lavoro, trasferimenti di ufficio, cambiamenti in corso. Nella vostra vita le cose più belle e le occasioni più importanti sono frutto di giuste meditazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: segnali di possibile ripresa del dialogo ci sono e vanno rispettati. Ottima giornata in vista.