Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 18 ottobre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 18 ottobre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il vostro è un cielo promettente. In particolare per coloro che vogliono vivere relazioni piacevoli, senza obbligo di durata. Per quanto riguarda il lavoro, i nuovi accordi vanno favoriti. State facendo un bilancio di quello che è successo fino ad oggi e con ogni probabilità ci sono ancora troppe cose da fare e preoccupazioni con Marte contrario, tuttavia una sfida può alla fine essere vinta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 18 ottobre 2024), le persone che hanno una vita affettiva regolare, tranquilla non hanno molto da temere. Chi ha risolto i suoi problemi d’amore sarà pronto per una nuova sfida sentimentale. Lavoro: periodo di riflessione e di azione. Questo periodo non rappresenta assolutamente un ostacolo alla vostra carriera.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore vi sentirete meglio, sarete più ancorati alla realtà e meno disponibili a scontri, ecco stelle valide per tutti quei rapporti che hanno conosciuto momenti difficili nel passato, purché siano ancora recuperabili. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentite pieni di vigore, di grinta e di idee, possedete una grande voglia di novità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, assecondate il ritmo delle stelle e utilizzate questo periodo per impostare progetti. Difficoltà nel rapporto a due possono presentarsi saltuariamente con Marte in opposizione che parla di tensioni e incomprensioni improvvise. Capitolo lavoro: potete confermare situazioni che sono già partite nei mesi passati.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 18 ottobre 2024), periodo migliore rispetto alle ultime tre settimane. Venere torna in aspetto valido! Se il cuore è solo da tempo potrete fare un incontro davvero speciale. Professione, lavoro, affari, studio… Tutto è sollecitato al meglio in questo periodo! Tuttavia non bisogna dimenticare l’aspetto di Mercurio contrario…

PESCI

Cari Pesci, situazione ingarbugliata, come al solito avrà esito diverso a seconda della vostra personale situazione e storia. Conviene non impegnarsi in rapporti più o meno ambigui o clandestini. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è di recupero, cercate di seguire da vicino gli sviluppi di situazioni che possono annunciarsi nel futuro come promettenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 OTTOBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: Venere torna in aspetto valido! Professione, lavoro, affari, studio… Tutto è sollecitato al meglio in questo periodo.