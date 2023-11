Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 17 novembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 17 novembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questo è il momento giusto per prendere le distanze da persone che amano provocare o mettervi in difficoltà. La giornata di domenica sarà un premio anche per coloro che stanno cercando di riscattarsi dopo un periodo un po’ grigio. Coloro che sono rimasti bloccati a lungo, adesso potranno finalmente riprendere il loro percorso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 17 novembre 2023), dovreste cercare di riservare maggiori attenzioni e di dedicare più tempo alla persona che amate. Ultimamente vi siete concentrati soltanto sui vostri impegni quotidiani dimenticando tutto il resto. Venere nel segno stimola i nuovi incontri.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, tenete duro ancora per un po’. La giornata di domenica sarà fondamentale per coloro che stanno cercando di migliorare la propria posizione. Avrete finalmente una marcia in più soprattutto se state lavorando ad un progetto che esalta la vostra creatività. Le coppie in crisi potranno finalmente recuperare, a meno che uno dei due non si sia stancato veramente…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, forse vi state intestardendo troppo sulle vostre posizioni e questo atteggiamento, alla lunga, potrebbe urtare la suscettibilità altrui. Dovrete evitare di fare scelte azzardate per il vostro futuro almeno fino alla prima parte del prossimo anno. State dedicando troppo tempo al lavoro con il risultato di trascurare gli affetti più cari.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 17 novembre 2023), a breve molte cose si sbloccheranno anche per il vostro segno zodiacale. Se avete un progetto in ballo, molti ostacoli che ne hanno impedito l’evoluzione adesso verranno superati agevolmente lasciandovi campo libero.

PESCI

Cari Pesci, le prossime tre giornate dovranno essere dedicate in modo particolare ai vostri affetti più cari. Questo è il momento giusto per un chiarimento definitivo in amore. Con Giove e Saturno favorevoli, saranno favoriti anche i nuovi progetti purchè abbiate un po’ di pazienza e sappiate aspettare i tempi giusti affinchè maturino alcuni “incastri” propizi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: le prossime tre giornate dovranno essere dedicate in modo particolare ai vostri affetti più cari.