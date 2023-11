Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 17 novembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 17 novembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna dissonante potrebbe causare qualche piccolo grattacapo dal punto di vista fisico, ma per il resto vi trovate in una situazione astrologica molto favorevole che potrebbe regalarvi una bella soddisfazione. Restano ancora le incomprensioni in amore, forse perchè vi state concentrando troppo sui vostri problemi quotidiani e sui vostri affari…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 17 novembre 2023), non è facile mantenere il controllo e la lucidità in questa fase della vostra vita anche perchè non mancano quelle persone che stanno mettendo a dura prova la vostra pazienza. Dovrete cercare di agire con maturità e saggezza, evitando reazioni impulsive.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’inizio della settimana vi ha visto un po’ sotto pressione. E’ vero che voi amate riempire la vostra vita di impegni e di cose da fare, ma è altrettanto vero che ogni tanto bisognerebbe fermarsi anche per riposare un po’. Dovrete cercare di trovare un po’ di spazio anche per i sentimenti.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna in opposizione potrebbe essere causa di agitazione e confusione. Il fatto di essere poco razionali e molto istintivi vi porta ad essere un po’ caotici nella gestione del rapporto con il vostro partner. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra impulsività e questa fase di forte agitazione potrebbe causare qualche intoppo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 17 novembre 2023), Venere nel corso delle prossime ore esalterà la vostra generosità e il vostro altruismo. In questo momento avete una grande voglia di dimostrare agli altri il vostro affetto e la vostra dedizione anche con gesti fraterni e solidaristici. E’ tempo di chiarimenti per quanto riguarda l’amore.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna in buon aspetto vi regalerà un periodo piuttosto invitante. Rispetto a qualche giorno fa, siete sicuramente più in forma e più determinati. Siete alla ricerca di nuovi spazi e di un po’ di libertà anche perchè siete stanchi di essere oppressi dagli impegni di lavoro e dagli obblighi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: la Luna in buon aspetto vi regalerà un periodo piuttosto invitante.