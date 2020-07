Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 17 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 17 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di domani sarà una giornata particolare per il vostro segno, forse avvertite la mancanza di qualcuno, vi piacerebbe recuperare i rapporti con qualcuno che si è allontanato o che avete allontanato. Occhio alle parole, saranno la vostra arma peggiore in questo periodo, potreste finire col ferire qualcuno, anche inavvertitamente. Capite se siete nell’ambiente giusto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, quella di domani sarà una giornata intrigante per voi che siete a caccia di novità, questo è un periodo ideale per conoscere persone nuove, se da poco avete allargato famiglia i soldi potrebbero scarseggiare, ma non fatevi abbattere dalle difficoltà economiche. Sul posto di lavoro potrebbero anche arrivare i meriti che vi spettano dopo tanto operato.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di domani per voi non sarà una giornata facile, avvertite parecchio nervosismo nell’aria, soprattutto in amore, non sprecate troppe energie, vi stancate facilmente in questo periodo e nel lavoro dovete capire di chi potete fidarvi, siete troppo tesi. Chi ha commesso un errore nei vostri confronti avrà bisogno di tempo per capirlo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, chi ha da poco chiuso un capitolo sentimentale non avrà molta voglia di socializzare, ma non dovete neppure chiudervi nel vostro dolore, avere una spalla su cui piangere può essere importante in questo momento. Nel campo professionale anche avete riscontrato dei problemi, economicamente parlando questo non è un periodo facile.

ACQUARIO

Cari Acquario, la Luna e Venere sono favorevoli e potrebbero aiutarvi a incontrare la persona giusta, se vi interessa già qualcuno, allora è meglio farsi avanti e farglielo sapere altrimenti potreste giocarvi un’occasione importante. Arrivano cambiamenti anche nel mondo del lavoro, sarete messi alla prova.

PESCI

Cari Pesci, la Luna è contraria nella giornata di domani secondo Paolo Fox, questo per voi potrebbe significare problemi in amore, vi sentirete stanchi delle continue discussioni, ma le emozioni potrebbero ancora sorprendervi, non trinceratevi dietro un muro di musi e falsi dubbi. Evitate giudizi affrettati.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: se avvertite la mancanza di qualcuno e potete fare qualcosa a riguardo, allora pensate che non è mai troppo tardi.

