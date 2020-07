Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 17 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 17 luglio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 17 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani sarà una giornata interessante, la Luna è dalla vostra parte e in amore è arrivato il momento di chiarirsi, risolvete i problemi che avete lasciato in sospeso. Il lavoro procede spedito, si fanno dei passi avanti, arrivano le soddisfazioni.

TORO

Cari Toro, secondo il guru delle stelle quella di domani sarà in generale una giornata positiva e ricca di stimoli, in amore le cose finalmente iniziano a prendere una piega interessante, cercate di non essere troppo gelosi e possessivi, altrimenti potreste avere qualche problema a lungo andare. Nel lavoro potete prendere il comando, ma siate diplomatici.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di domani sarà una giornata interessante per il vostro segno, Paolo Fox vi consiglia di prestare attenzione soltanto al nervosismo, avete una resistenza molto bassa in questo periodo, sarà che forse avete accumulato troppo stress e non sapete più come gestirlo. In amore le cose procedono a gonfie vele, possono migliorare ancora, bisogna avere pazienza.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, secondo il guru delle stelle le energie in questo periodo non vi mancano, desiderate fare tantissime cose, la Luna da domani avanza anche nel vostro segno e sul lavoro inizierete a raccogliere i frutti del vostro operato. Chi ha in progetto alcuni eventi per settembre dovrà essere paziente e non bruciare le tappe.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, in amore le cose migliorano dopo giornate un po’ complicate, non siate precipitosi nelle decisioni da prendere, sia singolarmente che in coppia, evitate di farvi prendere dall’ansia e dal nervosismo, non fa bene alla vostra salute. Necessitate di calma e cautela anche nel lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, Giove è favorevole e vi aiuterà a risolvere problemi di natura legale, niente può spaventarvi ormai, anche le faccende professionali potranno risolversi tranquillamente e in breve tempo, domani però qualcosa andrà storto, i problemi vi rendono più nervosi, anche la coppia potrebbe risentirne.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello dei Gemelli: giornata positiva per voi, in amore finalmente le cose vanno per il verso giusto e non potranno fare altro che migliorare ancora.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 17 luglio 2020 Oroscopo Branko oggi, giovedì 16 luglio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 16 luglio 2020